29% μειώθηκε η καλλιέργεια ρυζιού στη Βόρεια Ελλάδα

Μείωση στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις ρυζιού στη Βόρεια Ελλάδα, που υπολογίζεται από 22% έως 29%, έχει προκαλέσει το αυξημένο κόστος ενέργειας και εφοδίων αλλά και η είσοδος μεγάλων ποσοτήτων από τρίτες χώρες.

Στα 220.000-240.000 στρέμματα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν εφέτος οι εκτάσεις με ρύζι στη Βόρεια Ελλάδα, όπου συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής, από περισσότερα από 300.000 την προηγούμενη χρονιά.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος EU RICE, η μείωση αποδίδεται σ το αυξημένο κόστος ενέργειας και εφοδίων, την υποχώρηση των τιμών του προϊόντος, την είσοδο μεγάλων ποσοτήτων ρυζιού από τρίτες χώρες χωρίς δασμούς και την αδυναμία των ευρωπαϊκών μηχανισμών διασφάλισης να παρέμβουν εγκαίρως.

«Υπάρχει μείωση των εκτάσεων με ρύζι στα 220.000-240.000 στρέμματα φέτος, όταν την προηγούμενη χρονιά ανέρχονταν σε πάνω από 300.000», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης (ΕΑΣΘ), Κώστας Γιαννόπουλος.

Το κόστος ενέργειας και εφοδίων

Ο πρόεδρος της ΕΑΣΘ, Χρήστος Τσιχήτας, ανέφερε ότι τα λιπάσματα, που κόστιζαν 400-600 ευρώ ανά τόνο, έχουν φτάσει πλέον να πωλούνται στα 800-1.000 ευρώ, ενώ, όπως σημείωσε, «η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και η ενίσχυση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τα λιπάσματα δεν καλύπτουν το σύνολο των επιβαρύνσεων».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Β΄ Συνεταιρισμού Χαλάστρας, Βασίλειος Κουκουρίκης, «τα 100 λίτρα πετρελαίου κοστίζουν περίπου 220 ευρώ, ποσό αντίστοιχο με την αξία ενός τόνου ρυζιού».