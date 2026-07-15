Ζάκυνθος- Κέρκυρα: Είχαν στην κατοχή τους ναρκωτικές ουσίες

Η Αστυνομία, συνέλαβε το τελευταίο εικοσιτετράωρο, τρία άτομα σε Ζάκυνθο και Κέρκυρα, για κατοχή ναρκωτικών.

Στην Ζάκυνθο, αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε., συνέλαβαν δυο 18χρονους αλλοδαπούς, όπου στην κατοχή τους, κατά περίπτωση, μικροποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης.

Στην Κέρκυρα ωστόσο, συνελήφθη ένας 27χρονος ημεδαπός, από αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ., που στην κατοχή του, είχε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στις κατά τόπους εισαγγελικές Αρχές.