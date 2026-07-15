Επίδειξη Dolce and Cabbana: “Μοντέρνος” Χάαλαντ με μεταξωτό κοστούμι

Ελληνοιταλικό αέρα είχε η επίδειξη των Dolce & Cabbana στην Ταορμίνα με το Ιόνιο πέλαγος και την Αίτνα να συμπληρώνουν το μαγευτικό σκηνικό όπου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της νέας collection.

Ο Έλρινγκ Χάαλαντ παρευρέθηκε με τη σύντροφό του Ισαμπελ Χάουγκενγκ Γιόχανσεν επιστρέφοντας από τις ΗΠΑ. Ο Νορβηγός ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε με μεταξωτό κοστούμι και τράβηξε όλα τα βλέματα. Ακολούθησε δείπνο στη Villa Comunale, με τον δημοφιλή ποδοσφαιριστή να συνομιλεί με τον ηθοποιό Michele Morone κατά τη διάρκεια .