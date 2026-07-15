Είχαν ρημάξει την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σπάρτης

Εξιχνιάστηκαν από την Ελληνική Αστυνομία, δυο περιπτώσεις που αφορούν ληστείες και έντεκα περιπτώσεις που αφορούν κλοπές και απόπειρες κλοπών, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Συνελήφθησαν δυο ημεδαποί ηλικίας 23 και 27 ετών, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική συμμορία η οποία διέπραττε ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, με τέσσερις ακόμη, άγνωστους συνεργούς.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, μαζί με τους άγνωστους συνεργούς τους, και στο διάστημα από τέλη Μαΐου 2026 έως τις 13/7/2026, είχαν διαπράξει συνολικά, δυο ληστείες σε οικίες, επτά κλοπές και δυο περιπτώσεις αποπειρών αυτών σε οικίες, αλλά και δυο περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σπάρτης.

Από την εγκληματική τους δράση, εκτιμάται, ότι είχαν αποκομίσει χρηματικό ποσό, που ξεπερνά τις 11.400 ευρώ.