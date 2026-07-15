Μαρτυρία- ντοκουμέντο για τις ρωγμές στην Κυψέλη

Ανησυχία προκαλεί η μαρτυρία κατοίκου της Κυψέλης, η οποία υποστηρίζει ότι η πολυκατοικία όπου διαμένει έχει υποστεί ζημιές που, σύμφωνα με την ίδια, σχετίζονται με τα έργα για την επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό.

Όπως περιγράφει, στο κτίριο έχουν εμφανιστεί ρωγμές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της τοιχοποιίας, με διαφορετικό εύρος η καθεμία. Οι φθορές, όπως αναφέρει, εντοπίζονται σε τοίχους, αλλά και στα σκαλοπάτια της πολυκατοικίας, ενώ το φαινόμενο φαίνεται να εξελίσσεται.

«Οι ρωγμές ξεκίνησαν σαν τριχοειδείς, όμως με τον καιρό έχουν ανοίξει περισσότερο. Φοβόμαστε πώς θα συμπεριφερθεί το σπίτι μας σε έναν μικρό ή μεγάλο σεισμό», δηλώνει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία της για την ασφάλεια του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ίδια, αντίστοιχες ζημιές καταγράφονται και στα υπόλοιπα διαμερίσματα της πολυκατοικίας. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι έχουν παρουσιαστεί προβλήματα και στις εσωτερικές πόρτες, οι οποίες πλέον δυσκολεύονται να ανοίξουν ή να κλείσουν, κάτι που –όπως επισημαίνει– εντείνει τις ανησυχίες των ενοίκων.

Η κάτοικος ζητά να τους δοθούν οι μετρήσεις που- όπως υποστηρίζει- έχουν πραγματοποιηθεί από την ανάδοχο εταιρεία πριν από την έναρξη των εργασιών, κατά τη διάρκεια της κατασκευής και έως σήμερα.

Όπως τονίζει, οι προφορικές διαβεβαιώσεις δεν αρκούν. Αντίθετα, ζητά τη διενέργεια στατικού ελέγχου και οπτικής αυτοψίας στο κτίριο, με το σχετικό κόστος να καλυφθεί από την ανάδοχο εταιρεία, καθώς –όπως αναφέρει– πρόκειται για μια οικονομική επιβάρυνση, που οι κάτοικοι δυσκολεύονται να αναλάβουν.

Παράλληλα, ζητά την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και αποζημίωση, εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φθορές συνδέονται με την εκτέλεση των έργων.