«Στα πράσα» για παράνομη απόρριψη αποβλήτων

Επ’ αυτοφώρω συνέλαβαν αστυνομικοί δύο άτομα στον Ασπρόπυργο, την ώρα που φέρονται να απορρίπτουν παράνομα στερεά απόβλητα σε οικόπεδο της περιοχής, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 14 Ιουλίου από την Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α.), η οποία εντόπισε τους δύο κατηγορούμενους να κινούνται με φορτηγό όχημα και να απορρίπτουν στερεά απόβλητα σε ιδιωτικό οικόπεδο στον Ασπρόπυργο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στην ακινητοποίηση του οχήματος και στη σύλληψη των δύο ατόμων, τα οποία οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ακόμη ότι ο οδηγός του φορτηγού δεν διέθετε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς αυτή του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο. Παράλληλα, του βεβαιώθηκαν και οι προβλεπόμενες τροχονομικές παραβάσεις.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων που πραγματοποιεί η ειδική Ομάδα Αποτροπής Απόρριψης Αποβλήτων της Γ.Α.Δ.Α., με στόχο την αντιμετώπιση της παράνομης διαχείρισης αποβλήτων και την προστασία του περιβάλλοντος.