Ο “Αντωνάκης” αποχαιρετά την “Ελενίτσα” του

Το αιώνιο κινηματογραφικό του ταίρι Μάρω Κοντού αποχαιρετά μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στα social media ο Γιώργος Κωσταντίνου αποκαλώντας την “Ελενίτσα” του, το γνωστό όνομά της που έχει μείνει στη μνήμη μας από το εμβληματικό ρόλο της στην ταινία “Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα”. “Αλλιώς τα είχαν συμφωνήσει” αναφέρει ο ηθοποιός στην ανάρτησή του χαρακτηρίζοντας την φίλη του σπουδαία.

Συγκεκριμένα ο ηθοποιός έγραψε για την απώλεια της Μ. Κοντού:

“Αντίο Ελενίτσα μου. Άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μεγάλη παράκληση. Δεν είμαι σε θέση να απαντήσω σε όλα αυτά τα τηλεφωνήματα. Καταλαβαίνω απόλθυτα τη δουλειά σας αλλά παρακαλώ να καταλάβετε και εμένα . Έφυγε μία σπουδαία φίλη. Μία σπουδαία κυρία. Όλα τα άλλα δεν έχουν κανένα νόημα. Ούτε οι βαρύγδουπες δηλώσεις ούτε τίποτα. Η Μάρω ήταν και θα είναι ένα αγαπημένο πρόσωπο.”

Η ηθοποιός “έφυγε” απο τη ζωή το πρωί σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο, αλλά αφήνοντας μία σημαντική παρακαταθήκη στους χώρους του θεάτρου και του κινηματογράφου.

Η Μάρω Κοντού ως “Ελενίτσα” όπως την αποχαιρέτα ο ηθοποιός, αποτέλεσε σημείο αναφοράς και μένει ανεξίτηλη μετά από 61 χρόνια από τότε που προβλήθηκε για πρώτη φορά η ταινία “H γυνή να φοβήται τον άνδρα”. Στην ταινία ήταν ζευγάρι με τον “Αντωνάκη” που ενσάρκωσε ο Γιώργος Κωσταντίνου και έκτοτε συναντήθηκαν καλλιτεχνικά αρκετές φορές με την τελευταία να είναι στην ταινία “Αν” του Χριστόφορου Παπακαλιάτη όπου και ξαναέφεραν στην οθόνη το αγαπημένο δίδυμο του Αντωνάκη και της Ελενίτσας.