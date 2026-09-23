Άνοιξε “ο ασκός του αιόλου” για τις ιατρικές υπηρεσίες – Αστυνομικός έκανε botox

Μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε ο αγαπημένος τραγουδιστής, στο στόχαστρο των αρχών έχουν βρεθεί ιατρεία και οι υπηρεσίες που προσφέρουν υπηρεσίες που δεν συνάδουν με τις άδειές τους, ή διαθέτουν μηχανήματα τα οποία δεν είναι δηλωμένα.

Μέχρι και αστυνομικός έκανε botox σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Κωνσταντίνο Τσαούση όπως χαρακτηριστικά τόνισε στον Alphatv.

Μεταξύ των ελέγχων που πραγματοποιούνται τον τελευταίο καιρό, μετά από καταγγελίες, οι αρχές έφτασαν και στη πόρτα ενός δερματολογικού ιατρείου. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον χώρο, βρέθηκε μηχάνημα διακρανιακής μαγνητικής διέργεσης. Σύμφωνα με τις αρχές, το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν είναι καταγεγγραμένο και δηλωμένο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η γιατρός του ιατρείου ισχυρίστηκε πως το μηχάνημα ενδείκνυται για ρύθμιση της όρεξης, ενώ είπε πως δεν το εχει χρησιμοποιήσει έως τώρα καθώς δεν έχει διευκρινιστεί το πλαίσιο λειτουργίας του.

Σε άλλη περίπτωση όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ιατρός με άδεια βιοπαθολόγου διατηρούσε στο εργαστήριο του ιατρείου, αναλώσιμα που συνάδουν με αισθητικές πράξεις. Συγτκεκριμένα όταν οι αρχές έφτασαν στο ιατρείο και μπήκαν στο εργαστήριο έλειπε η υπεύθυνη του. Στη συνέχεια της έρευνας, στο ψυγείο του εργαστηρίου, βρέθηκαν 6 είδη ενέσιμων σκευασμάτων(φυαλίδια) τα οποία ήταν από διαφορετικές εταιρίες και περιείχαν υαλουρονικό, fillers και εξωσώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται για ιατρικές αισθητικές πράξεις. Η βιοπαθολόγος του ιατρείο ισχυρίστηκε στις αρχές ότι τα σκευάσματα ήταν για προσωπική της χρήση. Όταν της ζητήθηκε να παραδόσει τις αποδείξεις από την αγορά των σκευασμάτων, εκείνη δε το έκανε.

Μάλιστα το συγκεκριμένο ιατρείο σε διαφημίσεις παρουσιάζεται ότι παρέχει υπηρεσίες αισθητικής δερματολογίας.

Διαβάστε αναλυτικά την ανάρτηση του Υπουργού Υγείας στο Χ όπου αναφέρονται και άλλες περιπτώσεις: