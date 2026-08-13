Χρησικτησία: Τι αλλάζει για όσους διεκδικούν ακίνητο

Η απόκτηση ενός ακινήτου με χρησικτησία γίνεται πλέον πιο οργανωμένη, αλλά και πιο απαιτητική διαδικασία, μετά τις αλλαγές που εισάγει ο νέος νόμος για τα ακίνητα που εμφανίζονται στο Κτηματολόγιο ως «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Στόχος είναι να επιταχυνθεί η επίλυση εκκρεμοτήτων, αλλά με αυστηρότερες προϋποθέσεις και περισσότερους ελέγχους.

Η σημαντικότερη αλλαγή είναι ότι η κτηματολογική διαμεσολάβηση γίνεται πλέον υποχρεωτική πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο. Χωρίς τη διαδικασία αυτή, η αγωγή δεν θα μπορεί να συζητηθεί, ενώ εισάγεται και ο θεσμός του πιστοποιημένου κτηματολογικού διαμεσολαβητή, ο οποίος θα συντονίζει τη διαδικασία.

Όσοι επικαλούνται έκτακτη χρησικτησία θα πρέπει να αποδείξουν ότι ασκούν νομή στο ακίνητο επί τουλάχιστον 20 χρόνια. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται πλήρης φάκελος με αποδεικτικά στοιχεία, όπως λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, μισθωτήρια, παλαιά τοπογραφικά, συμβολαιογραφικές πράξεις ή άλλα έγγραφα που αποδεικνύουν τη συνεχή χρήση του ακινήτου. Παράλληλα, απαιτούνται τουλάχιστον δύο ένορκες βεβαιώσεις και δήλωση του ακινήτου στο έντυπο Ε9 για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα ετών.

Η διαδικασία προβλέπει ακόμη την καταχώριση ειδικού φύλλου στο Κτηματολόγιο, την τήρηση υποχρεωτικής προθεσμίας 30 ημερών πριν από τη συνεδρία διαμεσολάβησης και, πριν από την τελική καταχώριση της συμφωνίας, την υποβολή δήλωσης φόρου χρησικτησίας στην ΑΑΔΕ. Ο φόρος ανέρχεται σε 3%, ενώ χωρίς την προηγούμενη υποβολή της σχετικής δήλωσης δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία καταχώρισης.

Η ΠΟΜΙΔΑ επισημαίνει ότι οι νέες ρυθμίσεις καθιστούν τη διαδικασία πιο ασφαλή και προβλέψιμη, ωστόσο απαιτούν καλύτερη προετοιμασία από τους ενδιαφερόμενους, καθώς κάθε έλλειψη στον φάκελο ή παράλειψη στα προβλεπόμενα στάδια μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές καθυστερήσεις ή ακόμη και σε απόρριψη της αίτησης.