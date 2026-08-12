Χωριάτικη (γ)αστρονομική!

Απαραίτητο συνοδευτικό, σύμβολο του καλοκαιριού, λατρεμένη όλων, Ελλήνων και ξένων επισκεπτών. Είναι εντυπωσιακό πως όλοι οι τουρίστες προσπαθούν να την προφέρουν, είναι από τις πρώτες λέξεις μας που προσπαθούν να μάθουν, για να την παραγγείλουν. Η «χωριάτικη» κάνει διεθνή καριέρα εδώ και δεκαετίες, κι οι παρεμβάσεις που έχει δεχθεί δεν είναι λίγες. Τα τελευταία χρόνια σερβίρεται με όλο και λιγότερες (ή καθόλου) ελιές, με όλο και λιγότερο ελαιόλαδο. Σε εντυπωσιακά μεν, αλλά σχετικά ρηχά πιάτα, με τη φέτα να μη σκεπάζει πλέον ούτε τις μισές ντομάτες. Το χειρότερο όμως που έχει συμβεί, είναι πως ακολουθώντας τον πληθωρισμό, σε όλο και περισσότερα μαγαζιά η τιμή της είναι διψήφια. Και δεν σταματά να ανεβαίνει. Όχι παντού, μα σε ψησταριές και εστιατόρια, πολλοί ιδιοκτήτες παίρνουν την απόφαση και σπάνε το ψυχολογικό φράγμα των 10 ευρώ, για την σαλάτα- σήμα κατατεθέν. Η ντόπια, απλή μα τόσο αξεπέραστα νόστιμη σαλάτα, «εγκαταλείπεται λόγω …τιμής και δίνει τη θέση της σε ξενόφερτες συνταγές. Μην ξεχνάτε πως η Caesars salad, είναι και πιο εύκολο να χωριστεί σε δύο πιάτα, οι τουρίστες έχουν άλλη λογική» εξηγεί στο alphatv.gr chef κρύας κουζίνας σε τουριστική περιοχή.