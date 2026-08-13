Η Ελλάδα «πρωταθλήτρια» στις χαμηλές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Στα 96 ευρώ η μεγαβατώρα, όταν στις μεγάλες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης ξεπερνά τα 160 ευρώ – Καθοριστικός ο ρόλος της σχεδόν ιστορικής παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Μία από τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη καταγράφει σήμερα η Ελλάδα, καθώς η τιμή της μεγαβατώρας στη χονδρεμπορική αγορά υποχωρεί στα 96 ευρώ, την ώρα που στις περισσότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης διαμορφώνεται μεταξύ 162 και 166 ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η σημερινή παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά θα είναι η δεύτερη υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, περιορίζοντας σημαντικά την ανάγκη λειτουργίας ακριβότερων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται και στα στοιχεία των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά το πρώτο δεκατριήμερο του Αυγούστου, η Ελλάδα εμφανίζει τη χαμηλότερη μέση τιμή μεταξύ των χωρών της σύγκρισης, με 120 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Αντίθετα, η Ιταλία καταγράφει μέσο όρο 182 ευρώ, ενώ Σλοβενία, Σλοβακία, Ουγγαρία και Ρουμανία κινούνται στα επίπεδα των 150 ευρώ και άνω.

Η μεγάλη διείσδυση των ΑΠΕ αποδεικνύει στην πράξη ότι, όταν οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την παραγωγή, μπορούν να λειτουργήσουν ως ισχυρό «αντίβαρο» στις υψηλές τιμές που εξακολουθούν να καταγράφονται σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Για τα νοικοκυριά, οι χαμηλές τιμές στη χονδρεμπορική αγορά δεν μεταφράζονται αυτόματα σε αντίστοιχη μείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο, αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη συγκράτηση του κόστους και τη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμολογίων από τους παρόχους, εφόσον οι ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.