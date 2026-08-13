Νέο Market Pass 2026 και με… αναδρομικά!

Στην τελική ευθεία βρίσκεται ο σχεδιασμός για το νέο πρόγραμμα του Market Pass, με στόχο τη στήριξη των πιο ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος αγοράς τροφίμων και βασικών αγαθών.

Οι πρώτες πιστώσεις αναμένονται στα τέλη Οκτωβρίου, με την ενίσχυση να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα και την πρώτη καταβολή να περιλαμβάνει και αναδρομικά!

Το νέο πρόγραμμα θα έχει πιο στοχευμένο χαρακτήρα σε σχέση με το προηγούμενο. Στον βασικό πυρήνα των δικαιούχων βρίσκονται όσοι λαμβάνουν ή έχουν λάβει το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ενώ εξετάζεται να ενταχθούν και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, υπό συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Με βάση τα επικρατέστερα σενάρια, η ενίσχυση εκτιμάται ότι θα ξεκινά από περίπου 40 ευρώ τον μήνα για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, με προσαυξήσεις ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Αν το ποσό αυτό επιβεβαιωθεί, τα αναδρομικά (και για τον Σεπτέμβριο) της πρώτης πληρωμής θα μπορούσαν να φθάσουν ενδεικτικά τα 240 ευρώ για έξι μήνες, τα 480 ευρώ για έναν χρόνο, ακόμη και έως 1.200 ευρώ για μεγαλύτερη περίοδο εφαρμογής. Τα ποσά αυτά, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί και θα εξαρτηθούν από την τελική διάρκεια και το ύψος της κρατικής ενίσχυσης.

Η διαδικασία αναμένεται να είναι σε μεγάλο βαθμό αυτοματοποιημένη, χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση για όσους πληρούν τα κριτήρια, καθώς τα στοιχεία θα αντλούνται από τις υπάρχουσες βάσεις κοινωνικών παροχών.

Οι οριστικές ανακοινώσεις για τους δικαιούχους, τα ποσά και το χρονοδιάγραμμα αναμένονται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.