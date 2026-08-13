Σαρωτικοί έλεγχοι στην εστίαση

Στο μικροσκόπιο τα ωράρια, η ψηφιακή κάρτα εργασίας και η αδήλωτη εργασία σε ταβέρνες, καφέ και μπαρ εν μέσω τουριστικής περιόδου.

Με το αποκορύφωμα της τουριστικής κίνησης να αυξάνει κατακόρυφα τις ανάγκες για προσωπικό, η Επιθεώρηση Εργασίας εντείνει τους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης σε όλη τη χώρα. Ταβέρνες, καφέ, μπαρ και άλλες επιχειρήσεις του κλάδου βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς θεωρούνται από τους τομείς με αυξημένο κίνδυνο παραβατικότητας.

Οι επιθεωρητές ελέγχουν αν οι εργαζόμενοι έχουν δηλωθεί κανονικά, αν τηρούνται τα συμφωνημένα ωράρια, αν καταγράφονται οι υπερωρίες και αν εφαρμόζεται σωστά η ψηφιακή κάρτα εργασίας. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις αδήλωτης ή υποδηλωμένης εργασίας, αλλά και παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας που πλήττουν τόσο τους εργαζομένους όσο και τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Οι έλεγχοι πλέον δεν βασίζονται μόνο σε καταγγελίες. Η Επιθεώρηση Εργασίας αξιοποιεί ψηφιακά εργαλεία και ανάλυση κινδύνου (risk analysis), ώστε να κατευθύνει τα κλιμάκια σε επιχειρήσεις και περιοχές όπου υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να διαπιστωθούν παραβάσεις. Παράλληλα, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με tablets, επιταχύνοντας τη διαδικασία και επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις στοιχείων.

Η περίοδος της αυξημένης τουριστικής κίνησης δεν αποτελεί άλλοθι για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Οι αρχές προειδοποιούν ότι όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται τα προβλεπόμενα πρόστιμα, με στόχο την προστασία των εργαζομένων αλλά και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.