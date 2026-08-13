Νέοι κανόνες για τα «κόκκινα» δάνεια

Η Κομισιόν εξετάζει αλλαγές στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), επιδιώκοντας να καταστήσει πιο διαφανή και αποτελεσματική τη δευτερογενή αγορά στην οποία μεταβιβάζονται και διαχειρίζονται τα λεγόμενα «κόκκινα» δάνεια.

Οι παρεμβάσεις εντάσσονται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και καλύτερης λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς πιστώσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός πιο οργανωμένου πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, ώστε οι συναλλαγές να πραγματοποιούνται με μεγαλύτερη διαφάνεια και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να έχουν καλύτερη εικόνα για τα χαρτοφυλάκια που διατίθενται προς πώληση. Παράλληλα, επιδιώκεται η τυποποίηση των στοιχείων που συνοδεύουν τα χαρτοφυλάκια, διευκολύνοντας την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου και την προσέλκυση περισσότερων επενδυτών.

Οι αλλαγές δεν αφορούν άμεσα τις υποχρεώσεις των δανειοληπτών, αλλά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αγορά διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος είναι να βελτιωθεί η λειτουργία της δευτερογενούς αγοράς, να αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις συναλλαγές και να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των επενδυτών και των εταιρειών διαχείρισης.

Για την Ελλάδα, όπου τα χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθούν να ανέρχονται σε δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ και διαχειρίζονται κυρίως από εξειδικευμένες εταιρείες (servicers), οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Μια πιο οργανωμένη και διαφανής αγορά εκτιμάται ότι μπορεί να διευκολύνει τις συναλλαγές και να βελτιώσει συνολικά τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης των «κόκκινων» δανείων.