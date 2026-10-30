Χωρίς τρένα και Προαστιακό σήμερα λόγω 24ωρης απεργίας

Ακινητοποιημένα παραμένουν σήμερα τα τρένα και ο Προαστιακός, λόγω της 24ωρης απεργίας που προκήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ).

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται σε ένδειξη στήριξης των μηχανοδηγών, μετά την απόφαση της Δικαιοσύνης να κηρύξει παράνομη την αρχική απεργία τους.

Η απεργία είχε αρχικά προκηρυχθεί από την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), που εκπροσωπεί τους μηχανοδηγούς. Ωστόσο, έπειτα από προσφυγή της Hellenic Train, το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά έκρινε παράνομη την κινητοποίηση, καθώς δεν είχαν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη στελέχωση ασφαλείας και τη διατύπωση των αιτημάτων.

Στα βασικά αιτήματα των μηχανοδηγών βρίσκονται η ασφάλεια της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, η κατάσταση του τροχαίου υλικού, οι ελλείψεις προσωπικού και τα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των εργαζομένων.

Η αντίδραση της Hellenic Train

Η Hellenic Train αντιδρά στη νέα απεργία της Ομοσπονδίας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για την κινητοποίηση έρχεται σε αντίθεση με την προηγούμενη δικαστική απόφαση. Όπως αναφέρει, το δικαστήριο είχε απαγορεύσει ρητά την πραγματοποίηση νέας απεργίας με το ίδιο αντικείμενο.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει τη νέα κινητοποίηση προσπάθεια παράκαμψης της δικαστικής απόφασης. Παράλληλα, υποστηρίζει ότι τέτοιες ενέργειες διαταράσσουν τη λειτουργία των σιδηροδρομικών συγκοινωνιών και προκαλούν νέα ταλαιπωρία στους επιβάτες.