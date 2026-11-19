Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε κατοικία στην Οινόη
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 19 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 02:00.
Επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων.
Η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε παρακείμενους χώρους.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.
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