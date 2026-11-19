Στο σημείο βρέθηκαν τρεις κάλυκες και ίχνη αίματος.

Λίγο μετά τις 3:25 τα ξημερώματα η Αστυνομία δέχθηκε κλήση από πολίτη, ο οποίος ανέφερε ότι άκουσε πυροβολισμούς στη συμβολή των οδών Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικές δυνάμεις και έσπευσαν στην περιοχή, όπου εντόπισαν έναν 25χρονο άνδρα κουρδικής καταγωγής με τραύμα από πυροβόλο όπλο στο πόδι.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Κατά τις έρευνες των αστυνομικών, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Παιωνίου εντοπίστηκαν τρεις κάλυκες, καθώς και ίχνη αίματος.