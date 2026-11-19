Ο σύζυγός της κάλεσε την Αστυνομία και ομολόγησε ότι τη χτύπησε

Ο 63χρονος σύζυγός της τηλεφώνησε στις Αρχές, αναφέροντας ότι την είχε ξυλοκοπήσει και πως η γυναίκα δεν είχε τις αισθήσεις της.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Αιθρας, στην περιοχή της Ακρόπολης, εντοπίστηκε μία 61χρονη γυναίκα, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τηλεφώνημα στην Αστυνομία έγινε από τον 63χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να είπε ότι είχε ξυλοκοπήσει τη γυναίκα του και ότι εκείνη δεν είχε πλέον τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες και οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ έφερε εμφανείς μώλωπες στο σώμα της.

Ο 63χρονος εντοπίστηκε στην κατοικία και συνελήφθη από τους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας που να είχε καταγραφεί στις Αρχές.