Άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού με συμμετοχή μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφους Β-707 της Ισραηλινής Αεροπορίας (Israeli Air Force – IAF) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στόχος της άσκησης η εκπαίδευση και συντήρηση των πληρωμάτων σε διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR).

Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός η άσκηση ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο αεροποριών. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύει την ετοιμότητά της να επιχειρεί ανά πάσα στιγμή και σε κάθε απόσταση.