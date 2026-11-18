Εντυπωσιακό Βίντεο άσκησης ανεφοδιασμού για αποστολές μεγάλου βεληνεκούς
Άσκηση εναέριου ανεφοδιασμού με συμμετοχή μαχητικών της Πολεμικής Αεροπορίας και αεροσκάφους Β-707 της Ισραηλινής Αεροπορίας (Israeli Air Force – IAF) ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Στόχος της άσκησης η εκπαίδευση και συντήρηση των πληρωμάτων σε διαδικασίες εναέριου ανεφοδιασμού (Air to Air Refueling – AAR).
Όπως αναφέρει ο Ισραηλινός Στρατός η άσκηση ενισχύει την επιχειρησιακή ετοιμότητα, επιτρέπει την αμοιβαία μάθηση και εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των δύο αεροποριών. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να ενισχύει την ετοιμότητά της να επιχειρεί ανά πάσα στιγμή και σε κάθε απόσταση.
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