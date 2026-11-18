Πούλησαν το παιδί τους για να αγοράσουν… αυτοκίνητο . Απίστευτο και όμως έγινε . Το απίστευτο γεγονός έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τον Πύργο, όπου μία οικογένεια Ρομά από την περιοχή του Λαμπετίου, φέρεται να πούλησε βρέφος μόλις τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του για 3.500€ και αγόρασαν αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα όταν η 42χρονη μητέρα γέννησε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο και τρείς μέρες μετά το εξιτήριο μαζί με τον πατέρα αποφάσισαν να πουλήσουν το ίδιο τους το παιδί, σε ένα πιο νεαρό ζευγάρι Ρομά από τα Λαστέικα Πύργου, που ζει στον Ασπρόπυργο, έναντι του ποσού των 3500 ευρώ. Στη συνέχεια με αυτά τα χρήματα αγόρασαν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος τεσσάρων ατόμων, των βιολογικών γονέων του παιδιού και των ανάδοχων για παράβαση της νομοθεσίας περί υιοθεσίας ανηλίκου.

Πηγή :ilialive.gr