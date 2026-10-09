Χωρίς νερό περιοχή στο κέντρο της Αθήνας

Έκτακτη διακοπή υδροδότησης στο κέντρο της Αθήνας έχει ανακοινώσει για σήμερα η ΕΥΔΑΠ.

Σε ποιους δρόμους θα διακοπεί η υδροδότηση

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ, η έκτακτη διακοπή νερού αφορά το σημείο όπου βρίσκονται οι οδοί Γερανίου και Σοφοκλέους, στο κέντρο της Αθήνας.

Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στην περιοχή θα πρέπει να λάβουν υπόψη την ενημέρωση για τη διακοπή της υδροδότησης.

Η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ για το νερό

Η ΕΥΔΑΠ ενημέρωσε για τις έκτακτες διακοπές νερού που πραγματοποιούνται σήμερα, σε περιοχές της Αττικής. Στη σχετική λίστα περιλαμβάνεται το κέντρο της Αθήνας, με αναφορά στις οδούς Γερανίου και Σοφοκλέους.