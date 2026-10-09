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Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε ανήλικη

Με κάκωση στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
09/10/2026 11:09
Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε ανήλικη
ΙΝΤΙΜΕ

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία ανήλικη σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Η ανήλικη παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή και τραυματίστηκε στο κεφάλι.

Που και πότε σημειώθηκε το τροχαίο 

Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 20:00, στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα εξόδου της Θεσσαλονίκης.

Η μηχανή παρέσυρε την ανήλικη, η οποία υπέστη κάκωση στο κεφάλι. Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση για την παροχή ιατρικής βοήθειας στην τραυματισμένη ανήλικη.

Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος 

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή παραμένουν υπό διερεύνηση.

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