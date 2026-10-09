Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε ανήλικη
Τροχαίο ατύχημα με θύμα μία ανήλικη σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.
Η ανήλικη παρασύρθηκε από μηχανή στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή και τραυματίστηκε στο κεφάλι.
Που και πότε σημειώθηκε το τροχαίο
Το τροχαίο σημειώθηκε περίπου στις 20:00, στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου, στο ρεύμα εξόδου της Θεσσαλονίκης.
Η μηχανή παρέσυρε την ανήλικη, η οποία υπέστη κάκωση στο κεφάλι. Αμέσως μετά τον τραυματισμό της, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της δεν εμπνέει ανησυχία. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση για την παροχή ιατρικής βοήθειας στην τραυματισμένη ανήλικη.
Διερευνώνται οι συνθήκες του ατυχήματος
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η παράσυρση στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή παραμένουν υπό διερεύνηση.
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