Βίντεο: “Στις φλόγες” διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη

Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομέιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα έπαθε έγκαυμα στο πόδι.

Η φωτιά επεκτάθηκε παρά πολύ γρήγορα και όπως φαίνεται στα πλάνα οι φλόγες δημιούργησαν ένα ΄΄πύρινο΄΄ τείχος και σε συνδυασμό με τους μαύρους πυκνούς καπνούς ήταν πολύ επικίνδυνη για τους κατοίκους της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Την γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.Η Πυροσβεστική εξετάζει κάτω απο ποοιές συνθήκες προκλήθηκε η φωτιά.