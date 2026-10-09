Βίντεο: “Στις φλόγες” διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη
Πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου νωρίς το πρωί στην Θεσσαλονίκη. Μία γυναίκα τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομέιο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξέσπασε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η γυναίκα έπαθε έγκαυμα στο πόδι.
Η φωτιά επεκτάθηκε παρά πολύ γρήγορα και όπως φαίνεται στα πλάνα οι φλόγες δημιούργησαν ένα ΄΄πύρινο΄΄ τείχος και σε συνδυασμό με τους μαύρους πυκνούς καπνούς ήταν πολύ επικίνδυνη για τους κατοίκους της πολυκατοικίας.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες και 5 οχήματα οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.
Την γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.Η Πυροσβεστική εξετάζει κάτω απο ποοιές συνθήκες προκλήθηκε η φωτιά.
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