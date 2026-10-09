Καιρός: Βροχές και καταιγίδες από σήμερα

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται σήμερα, στο Ιόνιο και σε περιοχές της ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει κατά τόπους τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν το Σαββατοκύριακο, ενώ την Κυριακή υπάρχει πιθανότητα έντονων βροχοπτώσεων στα βορειοδυτικά και την Κεντρική Μακεδονία.

Που θα βρέξει σήμερα

Σήμερα, στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, θα αναπτυχθούν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αραιές νεφώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες, ενώ στα ορεινά ηπειρωτικά θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια από δυτικές διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τοπικά τους 30 στα ανατολικά και τους 25 με 27 βαθμούς στα νησιά.

Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 12 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 10 Οκτωβρίου

Βροχές, όμβροι και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Από το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα επηρεάσουν και άλλες ηπειρωτικές περιοχές, εκτός της Θράκης, καθώς και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν σταδιακά έως τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει τους 25 με 28 βαθμούς.

Που μπορεί να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα την Κυριακή

Την Κυριακή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα επηρεάσουν το Ιόνιο, τα δυτικά και σταδιακά αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά διαστήματα έντονα στα βορειοδυτικά και την Κεντρική Μακεδονία.

Τη Δευτέρα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και όμβροι, ενώ κυρίως στα ανατολικά αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν σταδιακά, χωρίς αξιόλογη μεταβολή της θερμοκρασίας.