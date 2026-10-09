Κύκλωμα λαθρεμπορίας: Καύσιμα, ποτά και παραποιημένα οχήματα

Εκτεταμένη παράνομη δραστηριότητα με καύσιμα, αλκοολούχα ποτά και παραποιημένα οχήματα εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε επιχείρηση στάθμευσης στον Ασπρόπυργο. Από την έρευνα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ενώ συνεχίζονται οι ενέργειες για τον εντοπισμό τριών ακόμη εμπλεκομένων.

Η επιχείρηση της ΑΑΔΕ οργανώθηκε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που προέκυψαν από τα πληροφοριακά συστήματα της Αρχής. Στον έλεγχο συμμετείχαν μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ, τα οποία προχώρησαν σε κατασχέσεις στο πάρκινγκ.

Τα ευρήματα της ΑΑΔΕ στον Ασπρόπυργο

Οι ελεγκτές κατέσχεσαν 9.100 λίτρα πετρελαίου και βενζίνης, καθώς και τέσσερα βυτιοφόρα υγραερίου. Στον χώρο βρέθηκαν επίσης 112 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, συγκεκριμένα βότκας.

Η έρευνα αποκάλυψε ακόμη έναν ταινιοδιάδρομο που συνδεόταν με λαθραία καπνικά προϊόντα και τσιγάρα. Μεταξύ των κατασχεθέντων περιλαμβάνονται ένα πιστόλι διαμετρήματος 6 χιλιοστών και 89 φυσίγγια διαμετρήματος 9 χιλιοστών.

Οχήματα με ενδείξεις παραποίησης και εξοπλισμός

Στην επιχείρηση στάθμευσης εντοπίστηκαν έξι φορτηγά οχήματα με ενδείξεις παραποίησης, δύο φορτηγά τύπου van με αντίστοιχες ενδείξεις και τρία επιβατικά ιδιωτικής χρήσης οχήματα που επίσης εμφάνιζαν ενδείξεις παραποίησης.

Τα μικτά κλιμάκια του ΔΕΟΣ κατέσχεσαν ακόμη ένα περονοφόρο ανυψωτικό μηχάνημα, γνωστό ως κλαρκ, και ένα παλετοφόρο.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν παραβάσεις σχετικά με την καταγραφή των οχημάτων στο ψηφιακό πελατολόγιο της επιχείρησης στάθμευσης.

Δικογραφία για φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο και όπλα

Για τους τέσσερις συλληφθέντες σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά κακουργηματικές διώξεις για φοροδιαφυγή, λαθρεμπορία, παραποίηση οχημάτων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η ΑΑΔΕ αξιολογεί τα ευρήματα της έρευνας, η οποία ανέδειξε δραστηριότητα σε περισσότερους από έναν επιχειρηματικούς τομείς και παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας.