Ξηρόβρυση Κιλκίς: Συνελήφθη 44χρονος για τη φωτιά

Ένας 42χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς.

Ο 42χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών που έκανε με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Ο άνδρας συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά έκαψε 120 στρέμματα.Τα 10 στρέμματα από αυτά ήταν αγροτικές εκτάσεις ενώ 110 δασική έκταση.