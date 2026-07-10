Ξηρόβρυση Κιλκίς: Συνελήφθη 44χρονος για τη φωτιά
Ένας 42χρονος συνελήφθη για την πυρκαγιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς.
Ο 42χρονος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών που έκανε με θεριζοαλωνιστική μηχανή. Ο άνδρας συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφώρου μετά από προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την πυροσβεστική η πυρκαγιά έκαψε 120 στρέμματα.Τα 10 στρέμματα από αυτά ήταν αγροτικές εκτάσεις ενώ 110 δασική έκταση.
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