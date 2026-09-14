Φωτιά σε δασική έκταση στην Ανατολή Λάρισας

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Ανατολή Λάρισας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί 45 πυροσβέστες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται 10 πυροσβεστικά οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς στη δασική έκταση.

Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερα

Από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, ενισχύοντας την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Η επιχείρηση στην Ανατολή Λάρισας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ και μηχανήματα έργου, ενισχύοντας τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.