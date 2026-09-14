Φωτιά στην Ελάνη Χαλκιδικής – Ήχησε το 112

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα σε δασική έκταση στην Ελάνη στην περιοχή Κασσάνδρα Χαλκιδικής. Πριν λίγο ήχησε μήνυμα από το 112, προειδοποιώντας τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Ενισχύονται οι δυνάμεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση της πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 80 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 28 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο σημείο συνδράμουν και υδροφόρες για την άμεση κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ βοηθούν και εθελοντές.