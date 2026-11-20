Νέα δεδομένα για την παρουσίαση του «Sing for Greece» ενόψει της Eurovision 2027 έδωσε ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα». Σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Γιώργος Καπουτζίδης βρίσκεται πιο κοντά στο project, ενώ συζητήσεις φέρεται να υπάρχουν και με την Μπέτυ Μαγγίρα.

Η δημοσιογράφος της εκπομπής έθεσε το ερώτημα για το ποια πρόσωπα θα αναλάβουν την παρουσίαση της διαδικασίας επιλογής της ελληνικής συμμετοχής. Ο Αλέξανδρος Κατσαρίδης αποκάλυψε όσα γνωρίζει, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής και των δύο.

«Ο Γιώργος Καπουτζίδης είναι πιο κοντά στο project, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες. Συζητάει και η Μπέτυ Μαγγίρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πότε αναμένονται οι ανακοινώσεις

Όπως εκτίμησε ο δημοσιογράφος, οι οριστικές αποφάσεις δεν θα αργήσουν. Συγκεκριμένα, μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να έχουν ξεκαθαρίσει τα πρόσωπα που θα παρουσιάσουν το «Sing for Greece».

Προς το παρόν, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την ΕΡΤ για το τελικό σχήμα της παρουσίασης.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις επόμενες ημέρες, όταν αναμένεται να φανεί αν οι πληροφορίες για Καπουτζίδη και Μαγγίρα θα επιβεβαιωθούν.