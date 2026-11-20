Αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό της Ημαθίας πραγματοποίησε χθες το πρωί η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με αποτέλεσμα τη σύλληψη ενός άνδρα για κατοχή κάνναβης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης ελέγχθηκαν συνολικά 24 άτομα και 13 οχήματα, ενώ πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και κατάστημα της περιοχής.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί από τέσσερα τμήματα της συγκεκριμένης Υποδιεύθυνσης. Ειδικότερα, έλαβαν μέρος στελέχη του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων, καθώς και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους και έρευνες με τη συνδρομή δυνάμεων της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες και σε κατάστημα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα κάνναβης μέσα σε ένα σπίτι. Η ουσία κατασχέθηκε, ενώ για την υπόθεση συνελήφθη ένας ημεδαπός.

Σε βάρος του συλληφθέντος έχουν ήδη επιβληθεί περιοριστικοί όροι. Μετά τη σύλληψή του, αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.