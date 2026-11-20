O πατήρ Ευστράτιος ήταν το πρώτο βιολί του Γιώργου Μαζωνάκη, ο άνθρωπος ο οποίος συντρόφευσε με τις μελωδίες του την φωνή του τραγουδιστή στα πρώτα του βήματα.

Για πρώτη φορά, μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, ο πατήρ Ευστράτιος, μιλάει για τον φίλο του, την μουσική τους πορεία και τον θάνατο του τραγουδιστή.

“Μου ζητήθηκε να παίξω με το βιολί τραγούδι του και την επόμενη ημέρα έφυγε” εξομολογείται ο ιερέας.

“Ήταν ένας απλός άνθρωπος, δεν έβαζε τον “Μαζωνάκη” στην παρέα, ήταν απλά ο Γιώργος. Συνεργαστήκαμε για περίπου 6 χρόνια, όταν ήμασταν ακόμα νέοι. ήταν ένας τίμιος άνθρωπος. Εύχομαι να αναπαυθεί η ψυχή του και να πάει κοντά στον θεό”, λέει για τον τραγουδιστή.