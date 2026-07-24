Ξυλοδαρμός εγκύου στην Καλλιθέα – Νεκρό το έμβρυο

Σοκ προκαλεί η υπόθεση άγριου ξυλοδαρμού μιας 37χρονης εγκύου στην Καλλιθέα από τον 28χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος συνελήφθη χθες στην Ερμού.

Ο δράστης μπήκε στο σπίτι της γυναίκας, η οποία αντιμετωπίζει και προβλήματα όρασης, και ήταν 5 μηνών έγκυος, τη χτύπησε βάναυσα στην κοιλιά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο «Αττικό» νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έκαναν αναγκαστική καισαρική, αλλά το μωρό δυστυχώς πέθανε.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κύησης και βαριά ενδοοικογενειακή βία.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς