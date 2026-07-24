Συνελήφθη 27χρονος για πυρκαγιά στο Κορωπί – Προκλήθηκε από ρευματοκλοπή

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού που εκδηλώθηκε σήμερα, στις 12:09, στην περιοχή του Κορωπίου Αττικής.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ένας 27χρονος ημεδαπός προκάλεσε την πυρκαγιά από αμέλεια, εξαιτίας παράνομης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που είχε αναπτύξει για τη διενέργεια ρευματοκλοπής.

Κατά τη διάρκεια της παράνομης μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, ο αγωγός υπέστη διάρρηξη, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά σε ξηρά χόρτα της περιοχής.

Μετά τη διερεύνηση του περιστατικού από τη Δ.Α.Ε.Ε., ο 27χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς