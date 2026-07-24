Θεσσαλία: Μηχανήματα έργου – φαντάσματα

Έρευνα σε Δήμο της Θεσσαλίας διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας καθώς, σύμφωνα με καταγγελία ο δήμος είχε δηλώσει πως 10 οχήματα και μηχανήματα έργου καταστράφηκαν λόγω πλημμύρας, ωστόσο αυτά συνέχιζαν να κυκλοφορούν. Ο Δήμος είχε προχωρήσει στην συγκεκριμένη ενέργεια, προκειμένου να λάβει χρηματοδότηση που αφορά νέα μηχανήματα και οχήματα.

Συγκεκριμένα υπήρχε βεβαίωση πως τα οχήματα και τα μηχανήματα καταστράφηκαν λόγω κακοκαιρίας και πλημμυρών, γεγονός που δεν ισχύει και δεν αποδεικνύεται από σχετικά πρακτικά. Ο Δήμος προχώρησε και συμμετείχε σε διαγωνισμό για χρηματοδότηση για νέα οχήματα και μηχανήματα, ενώ εγκρίθηκε χρηματοδότηση για προμήθεια υγρών καυσίμων για τα οχήματα που υποτίθεται είχαν καταστραφεί. Όπως διαπιστώθηκε ο διαγωνισμός που αφορούσε την προμήθεια των νέων οχημάτων και μηχανημάτων προχώρησε χωρίς να υπογραφεί σχετική σύμβαση.

Από την έρευνα της ΕΑΔ προέκυψε πως τα οχήματα – φαντάσματα που θεωρούνταν κατεστραμμένα εξακολουθούσαν να κυκλοφορούν στους δρόμους του Δήμου.

Η ΕΑΔ μετά τον έλεγχο και την έρευνα της υπόθεσης ζήτησε από τον Δήμαρχο