Αποθεώθηκαν «στον αέρα» οι Έλληνες εθελοντές

Τιμητικά και συγκινητικά λόγια άκουσαν οι Έλληνες εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού,κατά τη διάρκεια της πτήσης τους προς τη Βενεζουέλα.

Κατά την προσγείωση, ο πιλότος απήυθυνε δημόσιο ευχαριστώ στους Έλληνες εθελοντές για την συμβολή τους στο πεδίο του σεισμού της Βενεζουέλας.

Ο πιλότος μίλησε με λόγια που ξεχείλιζαν εγνωμοσύνη για το έργο των εθελοντών, το κουράγιο και την αυταπάρνησή τους.

Όλοι οι επιβάτες στην καμπίνα του αεροσκάφους ξέσπασαν σε χειροκροτήματα, αναγνωρίζοντας τον κόπο, την δύναμη και την προσφορά των εθελοντών στο πεδίο του σεισμού.

Διαβάστε όσα είπε ο πιλότος:

«Σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε σήμερα μαζί μας στη Βενεζουέλα. Η αποστολή σας ξεπερνά κατά πολύ την επίτευξη ενός ταξιδιού. Φέρνετε μαζί σας την ελπίδα προσφέροντας βοήθεια, καθώς εργάζεστε για να σώσετε ζωές. Το κουράγιο, η αφοσίωσή σας και η προσωπική σας δέσμευση να προσφέρετε σε άλλους ανθρώπους μάς εμπνέει όλους. Παρακαλούμε επιτρέψτε μας να το αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε κάθε γυναίκα και κάθε άντρα για την εξαιρετική τους αφοσίωση στην ανθρωπότητα. Καλώς ήρθατε στο αεροπλάνο και σας ευχαριστούμε για όλα όσα προσφέρετε. Σας ευχαριστώ πολύ»