Τούρκοι αλιείς ψαρεύουν ανενόχλητοι εντός ελληνικών χωρικών υδάτων, μεταξύ Σάμου, Φούρνων και Πάτμου.

Την καταγγελία κάνει το ινστιτούτο θαλάσσιας προστασίας Αρχιπέλαγος, τονίζοντας ότι οι συγκεκριμένες μηχανότρατες εφαρμόζουν μια από τις πλέον καταστροφικές αλιευτικές μεθόδους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Δε διστάζουν μάλιστα να εισέλθουν, όπως καταγγέλλουν οι άνθρωποι του Αρχιπελάγους, και εντός της προστατευόμενης θαλάσσιας περιοχής των Φούρνων, όπου ισχύει καθολική απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατες, προκειμένου να προστατευθούν τα μοναδικά κοραλλιογενή οικοσυστήματα.

Σύμφωνα με πηγές του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

• Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.), ως υπεύθυνα για τη φύλαξη των θαλασσίων συνόρων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρούν ολόκληρο το εικοσιτετράωρο με αποτελεσματικότητα, υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, ενεργώντας πάντα σε απόλυτη συμμόρφωση με το διεθνές και το ενωσιακό δίκαιο.

• Σε κάθε περίπτωση περιστατικού με αλιευτικά σκάφη ξένης εθνικότητας, υπάρχει άμεση ανταπόκριση και επέμβαση των μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο θαλάσσιο πεδίο. Παράλληλα, τα συμβάντα πιθανής παράνομης αλιείας από σκάφη τρίτων χωρών εντός των Ελληνικών Χωρικών Υδάτων (Ε.Χ.Υ.) καταγράφονται συστηματικά με διοπτεύσεις και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό. Οι σχετικές εκθέσεις επιτήρησης διαβιβάζονται άμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

• Προς την κατεύθυνση αυτή, με μέριμνα του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, θα υπάρξει η άμεση επιχειρησιακή ενίσχυση των τοπικών Λιμενικών Αρχών στις περιοχές αυξημένης δραστηριότητας με πρόσθετα πλωτά μέσα, ώστε να εντατικοποιηθούν οι περιπολίες και να διασφαλιστεί μια συστηματική αποτρεπτική παρουσία στο πεδίο. Παράλληλα, αξιοποιείται ο δίαυλος άμεσης ανταλλαγής πληροφοριών και συντονισμού που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ των Λιμενικών Αρχών του Ανατολικού Αιγαίου και των αντίστοιχων τουρκικών αρχών, με σκοπό την ταχεία αντιμετώπιση και την οριστική εξάλειψη των περιστατικών παράνομης αλιείας.

• Σημειώνεται ότι τα αλιευτικά σκάφη τρίτων χωρών δεν υπάγονται στην ευρωπαϊκή αλιευτική νομοθεσία (ως προς τους χρονικούς περιορισμούς, τις προδιαγραφές των αλιευτικών εργαλείων, τα ελάχιστα μεγέθη αλιευμάτων κ.λπ.), ούτε στο ενωσιακό δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των αλιευτικών σκαφών.