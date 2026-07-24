Συντάξεις και επιδόματα – Ποιοι πληρώνονται από 27 έως 31 Ιουλίου

Η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου φέρνει σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας για εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ θα καταβάλουν συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους. Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις του Αυγούστου, ενώ προβλέπονται και καταβολές για επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας, εφάπαξ και προγράμματα απασχόλησης.

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν τις συντάξεις τους σε δύο δόσεις. Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1,32 δισ. ευρώ σε περισσότερους από 2,62 εκατ. δικαιούχους, ενώ στις 30 Ιουλίου θα ακολουθήσει δεύτερη πληρωμή ύψους 1,11 δισ. ευρώ για περίπου 1,66 εκατ. συνταξιούχους.

Την ίδια ημέρα θα δοθούν και 2,8 εκατ. ευρώ ως προκαταβολές συντάξεων σε 7.600 δικαιούχους, ενώ από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14,5 εκατ. ευρώ σε 650 ασφαλισμένους που έλαβαν πρόσφατα αποφάσεις για εφάπαξ. Επιπλέον, στις 29 Ιουλίου προβλέπεται η επιστροφή 1,8 εκατ. ευρώ σε 498 απασχολούμενους συνταξιούχους για αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές.

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ θα διαθέσει 37,7 εκατ. ευρώ για κοινωνικές παροχές και ενίσχυση της απασχόλησης. Συγκεκριμένα, 26.000 άνεργοι θα λάβουν επιδόματα συνολικού ύψους 16 εκατ. ευρώ, 1.500 μητέρες θα πληρωθούν για την επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, ενώ 19.000 δικαιούχοι θα ενισχυθούν μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης. Επιπλέον, θα καταβληθούν εισφορές σε φορείς που συμμετέχουν σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι συγκεκριμένες πληρωμές αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες εβδομαδιαίες εκταμιεύσεις του καλοκαιριού, ενισχύοντας σημαντικά το διαθέσιμο εισόδημα χιλιάδων οικογενειών και την κίνηση στην αγορά ενόψει του Αυγούστου.