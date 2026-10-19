Ξυλοδαρμό από πέντε ανήλικους κατήγγειλε 12χρονος

Θύμα επίθεσης από ομάδα πέντε ανηλίκων έπεσε ένας 12χρονος μαθητής το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, στη Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 19:00 στο γήπεδο «Άλκης Καμπανός».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της καταγγελίας, οι δράστες ξυλοκόπησαν άγρια τον 12χρονο με γροθιές και κλωτσιές. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, το θύμα έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι προσκρούοντας σε καγκελόπορτα του αθλητικού χώρου.

Αμέσως μετά το συμβάν, ο ανήλικος ειδοποίησε τον πατέρα του, ο οποίος έσπευσε στο σημείο και τον μετέφερε στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Ο 12χρονος παραμένει νοσηλευόμενος, με τους θεράποντες ιατρούς να διαβεβαιώνουν πως βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά, το οποίο διενεργεί προανάκριση και συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση των πέντε δραστών.