Εύβοια: Παππούς, γιαγιά και εγγονάκι 19 μηνών έπεσαν με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 30 μέτρων

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Βόρεια Εύβοια, όταν αυτοκίνητο με τρεις επιβαίνοντες βγήκε από την πορεία του και κατέληξε σε γκρεμό βάθους περίπου 30 μέτρων.

Στο όχημα βρίσκονταν ένας παππούς, μία γιαγιά και το μόλις 19 μηνών εγγόνι τους. Το τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή Πεθαμένος, σε ανηφορικό τμήμα του δρόμου.

Παρά τη σφοδρότητα της πτώσης, και οι τρεις επιβάτες διατηρούσαν τις αισθήσεις τους. Έφεραν τραύματα και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Μεγάλη κινητοποίηση για τον απεγκλωβισμό

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες από το όχημα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Ψαχνών, καθώς και ο διασώστης Σταύρος Τζιγιάννης.

Το αυτοκίνητο είχε καταλήξει σε ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, κοντά στην άκρη του γκρεμού, και ασφαλίστηκε με ιμάντες για να αποφευχθεί περαιτέρω μετακίνησή του.

Τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση.