Νέο πολύνεκρο ναυάγιο βόρεια της Σάμου με 6 νεκρούς

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή Βόρεια της Σάμου , όταν σκάφος κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, εντοπίστηκε αρχικά από την τουρκική ακταιωρό σε τουρκικά ύδατα και στη συνέχεια από πλοίο του λιμενικού σώματος όπου και ανετράπη μετά από απότομο ελιγμό.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 14 άτομα ενώ χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 6 αλλοδαποί.

Τα 14 άτομα, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό του λιμενικού σκάφους στο λιμάνι Βαθέως. Από εκεί τρείς από αυτούς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

6 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.