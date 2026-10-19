LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Super Κατερίνα

Super Κατερίνα

10:00
ALPHA NEWS

Νέο πολύνεκρο ναυάγιο βόρεια της Σάμου με 6 νεκρούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
19/10/2026 09:30
Νέο πολύνεκρο ναυάγιο βόρεια της Σάμου με 6 νεκρούς
INTIME

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης  στη θαλάσσια περιοχή  Βόρεια της Σάμου , όταν σκάφος κινούμενο με μεγάλη ταχύτητα, με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, εντοπίστηκε αρχικά από την τουρκική ακταιωρό σε τουρκικά ύδατα  και στη συνέχεια από πλοίο του λιμενικού σώματος όπου και ανετράπη  μετά από απότομο ελιγμό.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 14 άτομα ενώ χωρίς τις αισθήσεις τους έχουν εντοπιστεί 6 αλλοδαποί.

Τα 14 άτομα, όλοι άνδρες, μεταφέρθηκαν με ναυαγοσωστικό του λιμενικού σκάφους στο λιμάνι Βαθέως. Από εκεί τρείς από αυτούς μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου.

6 άτομα, τα οποία εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, μεταφέρθηκαν επίσης στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

 

 

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης