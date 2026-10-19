Εκτός ορίων η δράση των δουλεμπόρων …δύο ναυάγια με νεκρούς στο Αιγαίο

Δώδεκα μετανάστες έχασαν τη ζωή τους τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, σε δύο ξεχωριστά ναυάγια που σημειώθηκαν στα ανοικτά της Σάμου και της Λέσβου. Τα τραγικά συμβάντα φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο την επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη δράση των δικτύων διακίνησης στο Ανατολικό Αιγαίο.

Στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Σάμου, περίπου 3,7 ναυτικά μίλια από τις ακτές, ανατράπηκε ταχύπλοο σκάφος υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη θάλασσα ανασύρθηκαν νεκροί πέντε άνδρες και μία γυναίκα, ενώ το Λιμενικό Σώμα κατάφερε να περισυλλέξει σώα 14 άτομα. Στο σημείο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Σχεδόν ταυτόχρονα, νέα τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Λέσβο, στη θαλάσσια περιοχή της Αγριλιάς. Ταχύπλοο σκάφος διακινητών συγκρούστηκε με πλωτό του Λιμενικού, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ακόμη έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους μια γυναίκα και ένα βρέφος. Από το σημείο διασώθηκαν οκτώ μετανάστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι λιμενικές αρχές και στα δύο νησιά παραμένουν σε κατάσταση υψίστης ετοιμότητας, ενώ οι έρευνες στα σημεία των ναυαγίων συνεχίζονται.