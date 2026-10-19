Τραγωδία στη Λέσβο με 6 νεκρούς μετανάστες. Ανάμεσα τους ένα βρέφος.

Δύο γυναίκες, 4 άνδρες και ένα βρέφος, έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση του ταχύπλοου στο οποίο επέβαιναν με σκάφος του λιμενικού σώματος.

Οκτώ μετανάστες διασώθηκαν, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Μυτιλήνης και στην συνέχεια στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.

Κατά την προανάκριση αναγνωρίστηκε και συνελήφθη, ως διακινητής, ένας 37χρονος (εκ των διασωθέντων), υπήκοος Τουρκίας. Κατά δήλωση τους δεν υπάρχουν αγνοούμενοι.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν ένα πλοίο ανοικτής θαλάσσης, ένα παράκτιο περιπολικό, τρία περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή κατευθύνθηκε και ιδιωτικό σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης.

Ανάρτηση για την τραγωδία έκανε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

“Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες βράδυ στη θαλάσσια περιοχή της Λέσβου μας γεμίζει θλίψη και οργή. Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και ένα βρέφος, εξαιτίας της εγκληματικής δράσης των σύγχρονων δουλεμπόρων. Όπως δείχνουν όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το ταχύπλοο του διακινητή προσέκρουσε με την πλώρη του στην αριστερή πλευρά του σκάφους του Λιμενικού Σώματος. Οι ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης διερευνώνται. Η στάση μας είναι αδιαπραγμάτευτη: μηδενική ανοχή στους διακινητές. Στους στυγνούς αυτούς εγκληματίες που προκειμένου να θησαυρίσουν, δεν διστάζουν να οδηγούν ακόμη και στον θάνατο απελπισμένους ανθρώπους, οικογένειες και αθώα παιδιά.”