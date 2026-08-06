Έκρηξη σε κολώνα ηλεκτροδότησης καταγράφηκε σε βίντεο

Ένα σύντομο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή όπου σημειώνονται σπινθήρες και μια μικρή έκρηξη σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Το βίντεο διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων δείχνει έντονη λάμψη στο σημείο της κολώνας, πριν εμφανιστεί η μικρή έκρηξη. Οι εικόνες έρχονται σε μια περίοδο όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει αυξημένος σε πολλές περιοχές της χώρας.

Οι σπινθήρες από εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης μπορούν, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να αποτελέσουν αιτία έναρξης πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όταν γύρω υπάρχουν ξερά χόρτα και υψηλές θερμοκρασίες.