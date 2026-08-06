Άνω Λιόσια: Από ηλεκτροπληξία έχασε την ζωή του ο 72χρονος που είχε εντοπιστεί εντός του οχήματος του

Δυο συλλήψεις από την ασφάλεια Δυτικής Αττικής για θανατηφόρα έκθεση.

Εξιχνιάστηκε η υπόθεση του θανάτου 72χρονου άνδρα, η σορός του οποίου είχε εντοπιστεί το απόγευμα της 1ης Αυγούστου μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, κατόπιν ενταλμάτων, το πρωί, δύο άνδρες ηλικίας 68 και 72 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση.

Σύμφωνα με την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, το βράδυ της 31ης Ιουλίου οι δύο κατηγορούμενοι βρίσκονταν μαζί με τον 72χρονο στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου, όπου φέρεται να επιχειρούσαν την αφαίρεση καλωδίων από μετασχηματιστή.

Κατά τη διάρκεια της ενέργειας, ο 72χρονος φέρεται να υπέστη ηλεκτροπληξία και στη συνέχεια να έπεσε από ύψος στο έδαφος.

Οι δύο άνδρες φέρεται να τον επιβίβασαν σε όχημα και τον μετέφεραν στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου τον εγκατέλειψαν. Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τη σορό του στα πίσω καθίσματα του οχήματος, έπειτα από σχετικό σήμα του Κέντρου.