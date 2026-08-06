Έστειλαν ναρκωτικά με το…ταχυδρομείο

Στη σύλληψη ενός 27χρονου προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Καλαμάτας, στο πλαίσιο επιχείρησης «Ελεγχόμενης Παράδοσης Ναρκωτικών», σε τοπική κοινότητα του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η υπόθεση ξεκίνησε όταν αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών εντόπισαν σε αποθήκη εταιρείας ταχυμεταφορών στην Αττική ταχυδρομικό δέμα που περιείχε συσκευασία με 475 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.

Μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα, οργανώθηκε επιχείρηση ελεγχόμενης παράδοσης του δέματος. Κατά την παραλαβή του, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 27χρονο, ο οποίος κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε έρευνες που ακολούθησαν στο όχημα, στην οικία και στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητες κάνναβης, δύο ζυγαριές ακριβείας, ένα κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των 650 ευρώ, το οποίο, σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι προέρχεται από διακίνηση ναρκωτικών.

Ο 27χρονος οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.