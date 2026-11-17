Στη δημοσιότητα τα στοιχεία τους

Στη δημοσιότητα έδωσε η Ελληνική Αστυνομία τα στοιχεία ταυτότητας και τις φωτογραφίες τεσσάρων ατόμων, τα οποία κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, που φέρεται να διέπραττε απάτες και κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν τα θύματά τους προσποιούμενοι τους λογιστές, με σκοπό να αποσπούν χρηματικά ποσά και κοσμήματα.

Η εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε την 1η Νοεμβρίου, έπειτα από έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Τα τέσσερα άτομα των οποίων τα στοιχεία και οι φωτογραφίες δόθηκαν στη δημοσιότητα είναι:

– Δημόπουλος Χρυσοβαλάντης

– Μάρκου Κασσιανή

– Παπανικολάου Βασίλειος

– Θεοδώρου Γεώργιος

Έκκληση της ΕΛ.ΑΣ. για πληροφορίες

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η δημοσιοποίηση των στοιχείων αποσκοπεί στον εντοπισμό και τη διερεύνηση ενδεχόμενων παρόμοιων εγκληματικών ενεργειών, που μπορεί να έχουν διαπραχθεί σε βάρος άλλων πολιτών, καθώς και στην προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Η Ελληνική Αστυνομία καλεί όσους πολίτες διαθέτουν οποιαδήποτε σχετική πληροφορία ή έχουν πέσει θύματα παρόμοιων περιστατικών να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες:

– Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς: 210-6234457

– Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής: 210-6411111

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διασφαλίζονται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Πηγή: Ελληνική Αστυνομία