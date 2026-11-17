Πώς και πού θα τα δείτε με γυμνό μάτι

Ένα βράδυ διαφορετικό από τα άλλα θα είναι το σημερινό, καθώς οι Λεοντίδες 2026 αναμένεται να κορυφωθούν τη νύχτα της Τρίτης 17 προς την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Θα βρέξει “πεφταστέρια” για δύο μέρες προσφέροντας μία από τις σημαντικότερες βροχές διαττόντων αστέρων του φθινοπώρου.

Αν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η συγκεκριμένη βροχή μετεώρων μπορεί να δώσει έως και 15 φωτεινά ίχνη ανά ώρα. Ένα από τα πιο εντυπωσιακό τους στοιχεία είναι ότι, τα μετέωρα των Λεοντιδών συγκαταλέγονται στα ταχύτερα που παρατηρούνται από τη Γη, καθώς εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με ταχύτητα περίπου 71 χιλιομέτρων το δευτερόλεπτο.

Οι ώρες για την κορύφωση των Λεοντιδών

Η παρατήρηση μετά τα μεσάνυχτα θεωρείται η καταλληλότερη επιλογή για όσους θέλουν να δουν περισσότερα πεφταστέρια. Συγκεκριμένα, τις ώρες αυτές η Σελήνη θα έχει δύσει, περιορίζοντας τη φωτεινότητα στον ουρανό και διευκολύνοντας την ορατότητα των πιο αμυδρών μετεώρων.

Ωστόσο, πέρα από την ώρα, οι συνθήκες όπου επιτρέπουν την θέασή τους είναι συγκεκριμένες. Ειδικότερα, για καλύτερη θέαση απαιτείται σημείο μακριά από τον τεχνητό φωτισμό των πόλεων, με ανοιχτό ορίζοντα και χωρίς κτίρια, δέντρα ή άλλα εμπόδια.

Σημαντικό είναι να περιοριστεί η χρήση κινητού τηλεφώνου πριν την θέαση των Λεοντιδών, ώστε τα μάτια να προσαρμοστούν πλήρως στο σκοτάδι.

Από πού προέρχονται οι Λεοντίδες

Η ονομασία της βροχής προέρχεται από τον αστερισμό του Λέοντα, εξ ου και το όνομά τους, καθώς από αυτή την περιοχή του ουρανού φαίνεται να ξεκινούν οι τροχιές των μετεώρων.

Παρ’ όλα αυτά, τα φωτεινά ίχνη μπορούν να εμφανιστούν σε οποιοδήποτε σημείο του ουρανού, επομένως δεν χρειάζεται η παρατήρηση να περιορίζεται στον συγκεκριμένο αστερισμό.

Το συγκεκριμένο φαινόμενο συνδέεται με τον κομήτη 55P/Tempel-Tuttle. Ειδικότερα, κάθε χρόνο η Γη περνά από την τροχιά του και συναντά μικροσκοπικά κατάλοιπα που έχει αφήσει πίσω του. Όταν αυτά τα σωματίδια εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με μεγάλη ταχύτητα, θερμαίνονται και δημιουργούν τις φωτεινές γραμμές που είναι γνωστές ως πεφταστέρια.

Οι «καταιγίδες Λεοντιδών» και η επιστροφή του κομήτη

Οι Λεοντίδες έχουν συνδεθεί και με τις λεγόμενες «καταιγίδες Λεοντιδών», περιόδους εξαιρετικά αυξημένης δραστηριότητας που εμφανίζονται περίπου κάθε 33 χρόνια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο αριθμός των μετεώρων μπορεί να φτάσει σε χιλιάδες ανά ώρα.

Η τελευταία ιδιαίτερα εντυπωσιακή εμφάνιση καταγράφηκε το 2002. Αυξημένη δραστηριότητα αναμένεται να εξεταστεί και κατά την επιστροφή του κομήτη 55P/Tempel-Tuttle το 2031.