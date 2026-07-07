Θεσσαλονίκη- Εγκληματικότητα: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
Σε συντονισμένη επιχείρηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, προέβησαν οι αστυνομικοί χθες (6 Ιουλίου 2026), σε δυο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος στην Θεσσαλονίκη.
Οι αστυνομικοί, έλεγξαν συνολικά:
– 69 άτομα και
– 58 οχήματα.
Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:
– Διαπιστώθηκαν 21 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.
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