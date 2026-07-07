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Θεσσαλονίκη- Εγκληματικότητα: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/07/2026 11:12
Θεσσαλονίκη- Εγκληματικότητα: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ.
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Σε συντονισμένη επιχείρηση για την πρόληψη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, προέβησαν οι αστυνομικοί χθες (6 Ιουλίου 2026), σε δυο οικισμούς του Δήμου Χαλκηδόνος στην Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικοί, έλεγξαν συνολικά:

– 69 άτομα και
– 58 οχήματα.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων:

– Διαπιστώθηκαν 21 παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
– Βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές ποινές και
– Ακινητοποιήθηκαν 12 οχήματα.

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