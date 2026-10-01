Χάρης Βαρθακούρης: Το «αντίο» στην αγαπημένη του σκυλίτσα

Ο Χάρης Βαρθακούρης αποχαιρέτησε την Αΐσα, τον σκύλο της οικογένειάς του, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Ήσουν κυρία σε όλα»

Ο Χάρης Βαρθακούρης περιέγραψε την Αΐσα ως δυνατή και υπερήφανη, αλλά ταυτόχρονα τρυφερή. Όπως έγραψε, η αγάπη της για την οικογένεια φαινόταν σε κάθε της κίνηση.

«Ήσουν κυρία σε όλα: δυνατή και υπερήφανη, μα με μια τρυφερότητα που μας τύλιγε όλους», ανέφερε στην ανάρτησή του.

Μίλησε ακόμη για τον τρόπο με τον οποίο η Αΐσα έδειχνε την αγάπη της. Κάθε βλέμμα, κάθε κούνημα της ουράς, αλλά και κάθε προειδοποιητικό γρύλισμα σε όποιον πλησίαζε την οικογένεια, ήταν για εκείνη ένας τρόπος να την προστατεύει.

«Αφήνεις πίσω σου ένα δυσαναπλήρωτο κενό»

Ο Χάρης Βαρθακούρης στάθηκε και στις αναμνήσεις που αφήνει πίσω της η Αΐσα. Όπως σημείωσε, το κενό από την απουσία της είναι μεγάλο και οι στιγμές μαζί της θα μείνουν ζωντανές.

«Αφήνεις πίσω σου ένα δυσαναπλήρωτο κενό και αμέτρητες όμορφες αναμνήσεις», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η απουσία της, όπως ανέφερε, θα είναι αισθητή σε κάθε γωνιά του σπιτιού και σε κάθε ήσυχη στιγμή.

«Θα σε αγαπάμε για πάντα»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ο Χάρης Βαρθακούρης ευχαρίστησε την αγαπημένη τους Αΐσα για όλα όσα τους πρόσφερε.

«Σε ευχαριστούμε για όλα, αγαπημένη μας. Θα είσαι πάντα η κυρία μας, η αρχόντισσά μας και η πιο αθώα και τρυφερή ψυχή της οικογένειας», έγραψε.

«Σε αγαπήσαμε βαθιά και θα σε αγαπάμε για πάντα», κατέληξε στην ανάρτησή του.