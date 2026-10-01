Εύοσμος: Μεταλλικός σωλήνας καταπλάκωσε 52χρονο
χειριστή κλαρκ
Ένας 52χρονος, έχασε τη ζωή του, το μεσημέρι της Τετάρτης 30/9/2026, σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σε εργατικό ατύχημα.
Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., σημειώθηκε περίπου στις 13:45, κατά την διάρκεια εργασιών, όταν μεταλλικός σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο χειριστή κλαρκ.
Ο εργαζόμενος, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.
Οι συνθήκες του περιστατικού, βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.
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