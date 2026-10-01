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Εύοσμος: Μεταλλικός σωλήνας καταπλάκωσε 52χρονο

χειριστή κλαρκ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
01/10/2026 10:31
Εύοσμος: Μεταλλικός σωλήνας καταπλάκωσε 52χρονο
ΦΩΤΟ- INTIME

Ένας 52χρονος, έχασε τη ζωή του, το μεσημέρι της Τετάρτης 30/9/2026, σε εργοτάξιο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, σε εργατικό ατύχημα.

Το περιστατικό, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ΕΛ.ΑΣ., σημειώθηκε περίπου στις 13:45, κατά την διάρκεια εργασιών, όταν μεταλλικός σωλήνας βάρους περίπου ενός τόνου, έπεσε πάνω στον 52χρονο χειριστή κλαρκ.

Ο εργαζόμενος, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος  στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης, όπου κατέληξε, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών.

Οι συνθήκες του περιστατικού, βρίσκονται υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

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